Verdachten aangehouden dankzij kentekens op politiecamera

Het is politie en justitie al diverse keren gelukt verdachten op te sporen door het scannen van kentekengegevens met camera’s langs de wegen. Sinds 1 januari 2019 mogen de camerabeelden 28 dagen worden bewaard en de politie kan ze onder strikte voorwaarden opvragen. Dat is vorig jaar ongeveer 1100 keer gebeurd.

„Dankzij de cameragegevens kunnen we achteraf vaststellen of een voertuig op een bepaald moment op een bepaalde locatie aanwezig was”, aldus de politie. „In een ontvoeringszaak bijvoorbeeld kon dankzij de camera’s heel snel een verdachte worden getraceerd. De route van de ontvoerder werd via de kentekenregistraties gevolgd, waarna de verdachte is aangehouden. Zonder de cameragegevens was dit zeker niet zo snel gelukt.” Ook bij onderzoek naar woninginbraken speelden de opgeslagen kentekengegevens een cruciale rol.

Boven Nederlandse (snel)wegen hangen in totaal circa 300 zogenoemde ANPR-camera’s, wat staat voor Automatic Numberplate Recognition (automatische kentekenplaat herkenning). Volgens de politie worden de gegevens van de gemiddeld 135 miljoen passerende auto’s per maand, na 28 dagen automatisch vernietigd.