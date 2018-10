Verdachten A7-blokkade ontkennen eensgezind

De rechtbank in Leeuwarden heeft donderdag de laatste van de 34 Friezen in het proces over de A7-blokkade gehoord. Niemand gaf toe als eerste te hebben geremd of leiding te hebben gegeven.

De Friezen hielden op de dag van de nationale sinterklaasintocht vorig jaar het verkeer tegen op de A7 nabij Joure. Daardoor kwamen onder meer drie bussen met anti-Zwarte Pietdemonstranten stil te staan. Zij waren onderweg naar Dokkum voor een betoging tijdens de intocht.

Op maandag, dinsdag en donderdag verschenen de verdachten in groepjes voor de rechter. Volgens hen was het niet de bedoeling om de auto's stil te zetten. Het moest een langzaam-actie zijn met als doel de demonstranten te vertragen.

Uiteindelijk ging de demonstratie niet door. De Friezen zijn daarom trots op hun actie. Zij vreesden ongeregeldheden na eerdere uit de hand gelopen landelijke intochten.

De verdachten zeiden dat ze vooraf niet wisten wat er op op de snelweg ging gebeuren, hoewel zij erover spraken op Facebook en in een WhatsAppgroep. Ze zeiden dat ze nieuwsgierig waren en daarom naar de A7 kwamen. Per toeval kwamen zij opgesloten te zitten in de groep blokkerende auto's, beweerden ze een voor een.

Bij de blokkade is dwang gebruikt, stelt het Openbaar Ministerie. Volgens de verdachten was het juist gezellig. Wel bekende een man dat hij zijn ontblote achterwerk had laten zien aan een bus.

Jenny D., die verdacht wordt van opruiing, werd donderdag bevraagd. Zij had een Facebookevenement aangemaakt waarin werd opgeroepen tot een ophoudactie. ,,Ik snapte niet dat de burgemeester toestond dat de demonstranten met een megafoon tussen de kinderen mochten. Deze groep is niet zo vreedzaam als zij zegt."