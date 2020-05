Verdachte zendmastbrand Groningen blijft vastzitten

De 34-jarige man die wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast aan de Koningsweg in Groningen blijft langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte donderdag met zestig dagen verlengd.

Zijn advocaten gaan in beroep tegen de beslissing van de rechtbank, meldt het advocatenkantoor Anker & Anker vrijdag.

De man werd op 23 april opgepakt in zijn woonplaats Groningen, onder meer dankzij tips van kijkers van Opsporing Verzocht, waar deze en andere branden in zendmasten aan de orde kwamen. Op de videobeelden is te zien dat een man op 10 april met een jerrycan naar de zendmast toe loopt, een brandbare stof tegen de mast aan giet en de boel aansteekt.

De afgelopen weken woedden meerdere branden in zendmasten. De politie gaat in al die gevallen uit van brandstichting. De politie heeft ook twee mannen uit Swifterbant opgepakt.