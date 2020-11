Verdachte Zeeuwse zedenzaak onwel, proces onderbroken

De 44-jarige Tanja D., een van de twee verdachten in de omvangrijke zedenzaak in Zeeland, is onwel geworden. De rechtbank in Middelburg heeft het proces daarom moeten onderbreken. Volgens de rechtbank is er medische zorg voor de vrouw onderweg.

De rechtbank besprak het dossier vrijdagmorgen met D. en hoofdverdachte Pascal P. (47), haar vriend. De zaak draait voornamelijk om jarenlang verregaand misbruik van de twee dochters van D. en de seksuele exploitatie van hen. De meisjes werden ter beschikking gesteld aan andere mannen, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs.

Het is volgens de rechtbank nog niet duidelijk of de zaak tegen D. vrijdag nog kan worden hervat. De vrouw kampt met meerdere gezondheidsproblemen. Zij verscheen op krukken in de rechtszaal. Of het proces tegen P. vrijdag wel wordt voortgezet staat evenmin vast.