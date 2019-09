Verdachte zat alleen in auto in Leende

De 21-jarige man uit Reuver die zondag zou zijn ingereden op het publiek tijdens de prijsuitreiking van de Kempencross in Leende, zat alleen in de auto. De 17-jarige vriendin van de man bleek niet in de auto te hebben gezeten tijdens het incident en is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag laten weten. De man is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet nog zeker twee weken in de cel blijven.

De Limburger wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens getuigen kreeg de man ruzie om een rit die om veiligheidsredenen was geannuleerd. Daarop zou hij op het publiek zijn ingereden. Vijf mensen raakten gewond: een 14-jarige jongen, drie mannen (33, 44 en 50 jaar) en een 35-jarige vrouw. Zij moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

De man reed zich uiteindelijk vast in het zand om vervolgens door een groot aantal bezoekers belaagd te worden. De politie moest hem ontzetten. De 17-jarige vriendin nam vervolgens tegenover de politie de schuld op zich, maar uit getuigenverklaringen bleek dat de bestuurder en enige inzittende van de auto was.

De officier van justitie spreekt van een „totaal idiote actie”. „De bestuurder van de auto heeft gespeeld met de levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan”, zei ze.