Verdachte zaak Savannah blijft vast

De zestienjarige jongen uit Den Bosch die vastzit voor het doden van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten, blijft sowieso tot de volgende zitting in de cel. De volgende zitting is op 24 november gepland, bepaalde de rechter in Utrecht. De zaak is vrijdag achter gesloten deuren behandeld, dat is gebruikelijk bij minderjarige verdachten.

De jongen wordt verdacht van moord. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie (OM) uit van doodslag, maar onderzoek naar het internetverkeer heeft meer bewijs opgeleverd jegens de verdachte. Bij moord is sprake van voorbedachte rade en dat kan zwaarder worden bestraft.

Savannah uit Bunschoten werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein, nadat ze enkele dagen vermist was. Haar telefoon en portemonnee zijn nog altijd niet gevonden. Bijna gelijktijdig en in dezelfde omgeving werd een ander veertienjarig meisje, Romy, omgebracht. Een even oude jongen uit Ede zit hiervoor vast. Hij heeft bekend en zijn zaak komt op 10 november voor.