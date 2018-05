Verdachte zaak-Nicole blijft in voorarrest

De voor verkrachting van de vijftienjarige Nicole van den Hurk veroordeelde Jos de G. moet in voorarrest blijven en mag niet terug naar zijn tbs-kliniek. Het gerechtshof in Den Bosch besloot dat vrijdag.

De Helmonder werd in 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege het verkrachten van de Eindhovense in 1995. Van doodslag werd hij vrijgesproken. Normaal gesproken zou hij eind deze maand vrijkomen. In dat geval zou hij terugkeren naar tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum waar hij in januari 2014 werd behandeld toen hij werd opgepakt. Dat was ook de wens van De G. Het hof wil hem echter in voorarrest houden tot de uitspraak in hoger beroep later dit jaar.

De G. had tbs vanwege andere zedendelicten. De strafzaak tegen De G. - justitie verdenkt hem nog altijd van verkrachting én doodslag - is in de laatste week van augustus.