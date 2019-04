Verdachte zaak-Humeyra alsnog in rechtszaal

De 31-jarige Bekir E., verdacht van het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra, is dinsdag met vertraging in de extra-beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam verschenen. De rechtbank houdt een eerste, inleidende zitting in de geruchtmakende zaak. Ook medeverdachte Mohammed Al-M. (25) is aanwezig.

E. wilde aanvankelijk niet naar de rechtbank komen, aldus zijn advocaat, maar is uit „respect voor de rechtbank en de familie van het slachtoffer toch gekomen.” E. heeft al eerder bekend.

Humeyra werd op 18 december in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam-West, doodgeschoten. Kort daarna kon de politie E. in de buurt van de school arresteren. Hij zou met Al-M. naar de school zijn gereden. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Al-M. onder meer van het medeplegen van moord.

E. heeft een relatie met Humeyra gehad. De tiener had meerdere keren aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege stalking. De dag dat ze werd doodgeschoten, had ze een afspraak op het politiebureau.