Verdachte zaak Feis op opsporingslijst

Ondanks 110 tips is de politie nog steeds op zoek naar de man die wordt verdacht van de fatale schietpartij waarbij de Rotterdamse rapper Feis om het leven kwam. De verdachte, Silfano Junior Monteiro bijgenaamd ‘Fano’, is op de nationale opsporingslijst gezet, zo werd bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Ook is er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd tijdens oud en nieuw om 04.00 uur ’s nachts in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer raakte zwaargewond. De politie zei eerder te vermoeden dat „een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden” de aanleiding was voor de schietincident.