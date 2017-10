Verdachte zaak Faber zat in Aventurijn

De 27-jarige man uit Den Dolder die is aangehouden in verband met de vermissing van Anne Faber (25) uit Utrecht, zat in de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Dat bevestigt een woordvoerster van Altrecht GGZ, waarvan Aventurijn een dochterorganisatie is. De man zou daar zijn aangehouden.

Of de man met verlof was toen Faber verdween, weet ze niet. De man was volgens de politie „geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving”.

Aventurijn meldt op de eigen website mensen te behandelen met psychiatrische stoornissen die in de problemen zijn geraakt „omdat zij door hun gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen”. „Sommige mensen worden behandeld in opdracht van justitie omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd.” Aventurijn werkt aan „het versterken van haar patiënten, zodat ze maatschappelijk kunnen re-integreren”. Ook moet „het gedrag dat tot delicten leidt” verminderen.