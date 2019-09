Verdachte ‘windmolenterreur’ voor de rechter

Een man die ervan wordt verdacht ondernemers te hebben bedreigd die meewerkten aan de bouw van windmolenparken, moet volgende week voor het eerst voor de rechtbank komen. De 58-jarige Jan H. uit Meeden wordt samen met twee andere mannen en een vrouw verdacht van betrokkenheid bij het verspreiden van dreigbrieven en het dumpen van asbest.

H. is de enige van de vier verdachten die nog vastzit. De niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Assen dinsdag gaat onder meer over de verlenging van zijn voorarrest. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaatsvindt, is nog niet bekend.

Op verschillende plekken in Nederland zijn ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken bedreigd. In maart legde een bedrijf uit Drenthe nog zijn werkzaamheden neer vanwege de bedreigingen. Een maand later nam ook een ondernemer uit Groningen dat besluit.