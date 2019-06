Verdachte wil vervolging officier zaak-Gees

Een van de verdachten van een dodelijke woningoverval in het Drentse Gees in 2016 wil alsnog vervolging afdwingen van de officier van justitie die destijds het onderzoek heeft geleid. De rechtbank verklaarde vorig jaar de vervolging van de verdachte in kwestie, Fidan J., ongeldig, omdat de officier de rechtbank had misleid met een getuigenverklaring waarin fouten stonden. Volgens J. en zijn advocaat is de officier schuldig aan valsheid in geschrift.

Dat bleek donderdag bij het gerechtshof in Leeuwarden, dat de zaak tegen J. en drie medeverdachten behandelt. De betrokken officier, Agnes de Vries, werd bij het hof gehoord als getuige. Zij verklaarde onder meer dat er van misleiding geen sprake is geweest.

J. en zijn advocaat deden na de uitspraak aangifte tegen De Vries en twee betrokken rechercheurs. In januari maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend niet te zullen vervolgen. Via een klachtprocedure vecht J. deze beslissing aan.