Verdachte weer opgepakt in moordzaak Breda

Een 35-jarige man uit St. Willebrord is zondag opnieuw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een zestigjarige man in Breda in januari vorig jaar.

De officier van justitie in Breda gaf toestemming tot deze arrestatie omdat er nieuwe feiten en omstandigheden bekend geworden zijn. De man werd in september vorig jaar al eerder aangehouden maar hij mocht toen na een paar weken weer naar huis.

In de zaak arresteerde politie eerder ook een 44-jarige man uit Sprundel. Hij zit sinds maart vorig jaar vast. Een 42-jarige man uit Etten-Leur die in mei 2017 werd vrijgelaten, is half april ook weer aangehouden.

Het slachtoffer was een bekende van de politie die uitgaat van een liquidatie. Agenten die op 6 januari afgingen op een melding troffen het slachtoffer zwaargewond aan op een fietspad in de Bredsase Lunetstraat. Pogingen hem te reanimeren waren tevergeefs. De man is vermoedelijk na het verlaten van een café in de buurt beschoten.