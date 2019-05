Verdachte voor dode in Lelystad langer vast

De 48-jarige man uit Almere die maandag werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 72-jarige man in Lelystad, blijft twee weken langer vastzitten. Hij werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vrijdag wordt een 35-jarige Almeerder voorgeleid, die eveneens verdacht wordt van betrokkenheid.

Het Openbaar Ministerie geeft geen commentaar op berichten dat de twee een tbs-verleden zouden hebben.

De man uit Lelystad werd afgelopen zondag dood aangetroffen in zijn woning. De politie vermoedt dat hij in het weekend van 19 tot 21 april om het leven is gebracht.