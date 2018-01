Verdachte vond neerschieten student „fijn”

Groningen (ANP) - De 20-jarige Azim A. die volgens het Openbaar ministerie (OM) in oktober een 21-jarige student in Groningen heeft neergeschoten, ’vond dit ‘fijn’. Dit zou A. direct daarna tegen een medeverdachte hebben gezegd, zei de aanklager tijdens de eerste niet inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Groningen.

Het slachtoffer was een toevallige passant en raakte voorgoed verlamd. A. zou hebben gezegd: „Het voelde fijn, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot”. Hij was bovendien bereid „om het in het ziekenhuis af te maken”. De uitlatingen van A. zijn voor het OM een reden om hem te laten observeren in het Pieter Baan Centrum.

In de gevangenis bedreigde A. volgens de officier van justitie een medeverdachte, omdat die zijn onderduikadres verraadde. Azim A. vluchtte na het schietincident en werd 22 dagen later opgepakt.

De inhoudelijke zitting is in september.