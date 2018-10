Verdachte visser André K. op vrije voeten

De Urker visser André K. is vrijdagavond vrij gekomen. De 50-jarige man werd twee weken eerder aangehouden in de Eemshaven vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Vincent Jalink in Diemen in 2016.

Het openbaar ministerie verdenkt K. nog steeds, maar de officier van justitie ziet onvoldoende reden om hem langer vast te houden.

De NRC meldde eerder dat K. een financieel conflict met Jalink zou hebben gehad. K. komt ook voor in het onderzoek naar de smokkel van 261 kilo cocaïne met de Urker viskotter Z181. In die zaak eiste het Openbaar Ministerie onlangs celstraffen tot bijna 14 jaar.