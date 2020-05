Verdachte vernieling Joods restaurant blijft langer vast

De 31-jarige man die afgelopen vrijdag is aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid blijft langer vastzitten. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor veertien dagen in bewaring heeft gesteld.

De rechter-commissaris oordeelt dat door het plegen van deze feiten „de rechtsorde ernstig is geschokt”. Er moet rekening mee worden gehouden dat deze verdachte opnieuw iets soortgelijks zal doen.

De man is eerder al een keer veroordeeld voor het vernielen van meerdere ruiten en diefstal van een vlag uit hetzelfde restaurant. Wat zijn motieven en beweegredenen zijn, wordt volgens het Openbaar Ministerie nog onderzocht. De woning van de man is doorzocht en de recherche onderzoekt camerabeelden.