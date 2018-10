Verdachte vermissing Haags meisje komt vrij

De 33-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de wekenlange vermissing van een veertienjarig meisje in Den Haag, komt vrij. De rechtbank heeft besloten zijn voorarrest op te heffen, omdat uit onderzoek tot nu toe blijkt dat er onvoldoende concrete aanknopingspunten zijn dat hij ontucht met het meisje heeft gepleegd.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich er woensdag niet tegen verzet om de man voorlopig vrij te laten. Het onderzoek loopt nog.

Het meisje was van 27 juli tot en met 22 augustus onvindbaar. Het OM verdenkt de man ervan dat hij haar heeft geholpen om zich schuil te houden, in ieder geval een deel van de vermissingsperiode. De man werd in voorarrest gehouden omdat er na een huiszoeking aanwijzingen waren voor ontucht.

De familie van Nsimire kreeg tijdens de zoektocht veel media-aandacht.