Verdachte vermissing Faber donderdag voorgeleid

De 27-jarige verdachte in de vermissingszaak van Anne Faber wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalt of Michael P. vast moet blijven zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van betrokkenheid bij haar vermissing.

P. is maandag opgepakt. Hij verbleef in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn om zich voor te bereiden op geleidelijke terugkeer in de maatschappij. „De gangen van de man van de afgelopen periode worden nagegaan, er worden getuigen gehoord, camerabeelden uitgekeken en tips onderzocht. Verder vindt er telefonie- en sporenonderzoek plaats”, laat het OM weten.

Onder meer bij de kliniek is gezocht naar de 25-jarige studente uit Utrecht. Zij verdween bijna twee weken geleden tijdens een fietstocht in de regio. Spullen van haar zijn inmiddels teruggevonden, maar de vrouw zelf is nog altijd spoorloos.