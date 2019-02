Verdachte vergismoord: ik word erin geluisd

De 51-jarige Schiedammer René F. zegt dat hij er onterecht van wordt beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven voor de zogeheten vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten in Berkel en Rodenrijs terwijl hij zijn honden uitliet. Het werkelijke doelwit van de liquidatie was waarschijnlijk een buurtgenoot die moest boeten voor het verloren laten gaan van een lading drugs.

F. zegt dat mensen uit het criminele circuit hem bewust hebben beschuldigd, zodat hij mogelijk levenslange gevangenisstraf krijgt, omdat hij heeft gepraat over verdachte individuen uit dat circuit. „Sinds 2015 kunnen ze mijn bloed wel zuipen, omdat ik heb gepraat”, stelde F. tijdens de eerste keer dat hij in de zaak voor de rechtbank in Rotterdam moest verschijnen. „Het onderzoek is begonnen met vier aantoonbare leugenaars.”

De advocaat bepleitte dat het Openbaar Ministerie last heeft van tunnelvisie en dat er nog een reeks anderen zijn die mogelijk achter de vergismoord zitten. Het dossier, dat Diepvries is genoemd, raakt aan acht andere onderzoeken over onder meer drugshandel en een wegens corruptie veroordeelde douanier.

Het Openbaar Ministerie en de advocaat van F. gingen akkoord om nog een reeks getuigen te horen. De officier van justitie verzette zich ertegen dat ook een NOS-journalist als getuige moet optreden, omdat hij in tapgesprekken is opgedoken. De advocaat stelde dat die gesprekken geen gewone gesprekken tussen een journalist en een verdachte waren. „Dit is geen nieuwsgaring, dit is tactiek bespreken om F. erin te hangen”, stelde hij. De rechtbank stemde ermee in om de journalist te laten horen.

F., die zelf in 2015 ook doelwit is geweest van een liquidatiepoging, zit momenteel vast voor een ander misdrijf. Die straf duurt nog vier maanden. De rechtbank stemde ermee in de voorlopig hechtenis van F. te schorsen. „Voor nu krijgt u van ons het voordeel van de twijfel.”

Door de lopende gevangenisstraf heeft dat voor de verdachte vooralsnog geen gevolgen. De rechtbank benadrukte dat het OM bij nieuwe informatie opnieuw kan vragen om F. in de vergismoordzaak weer in hechtenis te nemen.