Verdachte vastgoedman „vertrouwt op onderzoek”

Vastgoedmagnaat Frank Zweegers zegt dat hij „het grootste vertrouwen” heeft in het strafrechtelijk onderzoek dat de Belgische justitie naar hem doet. De Brabander heeft dat zondag laten weten in een korte verklaring.

Hij is naar eigen zeggen donderdagavond in België aangekomen en vrijdag vrijgelaten door de Belgische onderzoeksrechter. Zweegers stelt dat hij „te allen tijde beschikbaar blijft” en zal meewerken met de Belgen.

De zakenman werd onlangs in Italië gearresteerd op een luxe jacht. De onderzoeksrechter in Dendermonde had een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, omdat hij wordt verdacht van omkoping en witwaspraktijken. Zelf stelt hij „geen enkel strafbaar feit” te hebben gepleegd.

Zweegers’ woordvoerder wilde niet dieper op de zaak ingaan, maar wilde wel kwijt dat Zweegers een woning heeft in België. Of aan zijn voorlopige vrijlating bijzondere voorwaarden zijn verbonden, kon hij niet zeggen. De rechtbank in Dendermonde, die de zaak tegen de baas van vastgoedbedrijf Breevast behandelt, was zondag niet bereikbaar.