Verdachte vast vanwege moord advocaat Wiersum

De politie heeft dinsdagavond een verdachte aangehouden in verband met de moord op de advocaat Derk Wiersum. De politie maakte donderdag bekend dat de aanhouding plaatsvond in een woning buiten Amsterdam. Die woning is doorzocht. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex en zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat.

Over de identiteit van de opgepakte verdachte wil de politie nog niets zeggen. „Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten”, aldus de politie.

De 44-jarige Wiersum werd twee weken geleden bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de Marengo-strafzaak. Hoofdverdachte in die zaak, Ridouan Taghi, wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op Wiersum. Tegen Taghi is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.

De verdachte zal naar verwachting vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Bij die gelegenheid vordert het Openbaar Ministerie dat een verdachte langer wordt vastgehouden. De rechter-commissaris toetst voor deze zogeheten bewaring onder meer de ernst van de verdenkingen. Voor de bewaring geldt een maximale termijn van veertien dagen. Daarna vordert het OM bij de raadkamer van de rechtbank de gevangenhouding.