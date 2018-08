Verdachte vast in zaak dode vrouw Malta

De politie op Malta heeft een verdachte aangehouden in verband met de dood van een 30-jarige Nederlandse vrouw. Vermoedelijk is er sprake van een misdrijf en is ze met een „scherp en puntig voorwerp” om het leven gebracht. De vrouw werd vrijdagochtend om 06.20 uur gevonden in de straat Triq il-Mastrudaxxi, in de plaats Santa Venera.

De Times of Malta schrijft dat de verdachte een 22-jarige Nederlander is. Volgens de krant waren de ouders van het slachtoffer aanwezig in de rechtszaal, waar de verdachte zaterdag werd voorgeleid. Volgens de aanklager moeten er nog verschillende getuigen worden opgeroepen.

De verdachte, die in Santa Venera woont, werd ook ten laste gelegd dat hij zonder vergunning met een mes rondliep. De verdachte ontkent schuld.

Het slachtoffer werd volgens de krant tussen twee auto’s in gevonden met haar keel doorgesneden. Zij zou gewerkt hebben bij een bedrijf dat zich bezig houdt met onlinegamen.