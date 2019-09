Verdachte van verwurging man aangehouden

De politie heeft een 24-jarige man uit Oosterhout aangehouden die mogelijk heeft geprobeerd een andere jonge man uit dezelfde plaats te wurgen. Deze 21-jarige man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Hij heeft de politie verteld dat hij zaterdag op een bankje zat op de Oude Bredasebaan in die plaats met twee anderen en dat een man hem van achteren benaderde en hem met een koord probeerde te wurgen.

Agenten zagen dat hij rode striemen in zijn nek had en vonden in de buurt het mogelijk gebruikte koord. De verdachte werd in het nabij gelegen Teteringen aangehouden.