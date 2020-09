Verdachte van verkrachting aangehouden in Sittard

Een 20-jarige man is door de politie aangehouden op verdenking van een verkrachting van een vrouw in Sittard. Dat geweldsincident gebeurde maandagmiddag rond 16.45 uur op de Eeckerweg. De verdachte kon korte tijd later door de politie worden aangehouden.

Toen de vrouw om hulp riep, gingen toevallig passerende fietsers op het geluid af. Zij troffen de vrouw op de grond aan met een hoofdwond. Ook zagen zij een man wegrennen. Een van de fietsers achtervolgde hem en zag dat hij een woning aan de Molenaarlaan binnenging. De politie kon hem even later daar arresteren. De man komt uit Groningen.

Het slachtoffer werd voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht, maar kon na behandeling naar huis.