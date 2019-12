Verdachte van Tikkie-fraude aangehouden

De politie heeft in Rotterdam een 20-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting via de betaalapp Tikkie. De schade loopt in de tienduizenden euro’s, meldt de politie.

De gedupeerden zijn mensen die via Marktplaats spullen te koop hadden aangeboden. Ze kregen het verzoek om via Tikkie eerst zelf 1 cent te betalen. Ook moest op een link worden geklikt. Door het klikken op de link en het invullen van de bankgegevens kreeg de oplichter toegang tot de bankrekening van de verkopers.

De man liep tegen de lamp door samenwerking met het televisieprogramma Opgelicht?! De politie werd door het programma getipt dat veel slachtoffers zich hadden gemeld die zeiden dat ze waren opgelicht. De politie wist de identiteit van de gebruiker te achterhalen.