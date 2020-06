Verdachte van steekpartij Leeuwarden langer vast

De 38-jarige Iraniër die wordt verdacht van het neersteken van een 64-jarige man uit Leeuwarden, blijft veertien dagen langer in voorarrest. De verdachte werd maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Leeuwarden, zegt zijn advocaat.

De verdachte werd vrijdag opgepakt bij het station in Leeuwarden, waar het slachtoffer door de steekpartij zwaargewond raakte. De man zit in beperkingen, dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Eerder verklaarde de advocaat van de Iraniër, die sinds kort in Rotterdam verbleef, dat het steekincident een politieke achtergrond heeft. Het slachtoffer zou betrokken zijn bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran (KDPI).

Een woordvoerder van justitie zegt dat het motief onderwerp is van onderzoek. Het slachtoffer ligt volgens de woordvoerder van het OM nog in het ziekenhuis.

Het steekincident veroorzaakte vrijdag aan het einde van de ochtend grote consternatie op het plein voor het station in Leeuwarden. Daar werd het slachtoffer zittend in zijn auto meerdere keren gestoken door zijn belager. Op beelden die werden gedeeld op sociale media was te zien hoe de verdachte vervolgens door zijn knieën zakte en zich door de politie liet arresteren.