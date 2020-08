Een 17-jarige Hagenaar heeft zichzelf bij de politie gemeld in verband met een steekincident in een bus.

Daarbij raakte een 18-jarige stadgenoot zaterdagmiddag rond 16.30 uur gewond. Het slachtoffer stapte na het steekincident zelf uit de bus op het Hobbemaplein in de Haagse wijk Transvaal en vroeg omstanders om hulp. Hij werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Later op de avond meldde de verdachte zich eigener beweging op het politiebureau, meldde de politie zondag.