Verdachte van oproep tot rellen in Helmond weer op vrije voeten

De 17-jarige jongen uit Helmond die zaterdag werd opgepakt op verdenking van opruiing, is zondag weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte, zo bevestigde een woordvoerster van de politie berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

De jongen werd zaterdagochtend vroeg in zijn woning van zijn bed gelicht op verdenking van oproepen tot rellen in de binnenstad van Helmond komende dinsdag. Volgens de politie is de jongen oprichter van een Instagramaccount waarop de laatste dagen herhaaldelijk oproepen verschenen om dinsdag te gaan rellen.

Bij de inval in zijn woning namen agenten meerdere mobiele telefoons in beslag. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In juni leidden oproepen op social media tot ongeregeldheden en confrontaties met de politie in Helmond. Daarbij gooiden rellende jongeren met vuurwerk en stenen naar de politie. Zes jongeren werden toen opgepakt. Niemand raakte gewond. Pogingen om niet veel later soortgelijke rellen te organiseren in Eindhoven mislukten doordat de politie met veel agenten en materieel aanwezig was en ongeregeldheden in de kiem smoorde.

Het Weverspark in Helmond was in de nacht van zaterdag op zondag gesloten uit vrees voor ongeregeldheden. Ook zondagavond gaat het park om die reden vanaf 23.00 uur weer op slot, tot maandagochtend 06.00 uur, liet de gemeente Helmond eerder al weten.