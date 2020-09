Verdachte van moord uit 2010: ik kan me niet verdedigen

De verdachte van de moord en het daarna in stukken hakken van een man uit Steenwijk in 2010 kan zich niet verdedigen. Dat zei hij donderdag op de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.

Het 34-jarige slachtoffer uit Steenwijk verdween op zaterdag 6 februari 2010. In juni dat jaar werden in het riviertje de Steenwijker Aa de armen en benen van de man in een stoelhoes aangetroffen. Drie jaar later werd een deel van de romp, in een dekbedovertrek verpakt, in de bossen van Wanneperveen gevonden.

De 43-jarige Matthias M. uit Meppel was in 2010 al kort verdachte in de zaak. „Toen alleen op basis van aannames”, zei M. Hij kwam destijds vrij wegens gebrek aan bewijs maar werd in 2019 opnieuw opgepakt. „Er is geen bewijs en toch zit ik hier. Er wordt maar van alles bijgehaald. Alleen die haar zit me niet lekker.” M. doelde op een haar van hem die is gevonden in het verpakkingsmateriaal van de lichaamsdelen van het slachtoffer.

M. wilde op eerdere zittingen niets verklaren. Hij is een van de laatste personen die het slachtoffer in leven heeft gezien. Het slachtoffer was op de dag van zijn verdwijning op bezoek bij M., diens vriendin en de ex van de Steenwijker. M. zou eerder het slachtoffer gedreigd hebben uit de buurt te blijven van zijn eigen ex-vrouw. Hij ontkent bij de moord betrokken te zijn.

De verdachte kreeg eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de doodslag en verkrachting van een vrouw in 1997. Twee maanden voor de verdwijning van de man uit Steenwijk was zijn tbs beëindigd.

De nabestaanden zijn „gebroken door deze nachtmerrie”, blijkt uit hun verklaring. „Het is te gruwelijk voor woorden hoe het lichaam is geschonden. Tot op de dag van vandaag heeft de verdachte ons de mogelijkheid ontnomen zijn hele lichaam te begraven.”

De rechtbank in Zwolle trekt de hele dag uit voor de strafzaak.