Verdachte van moord op Steenwijker blijft in cel

De verdachte van de moord op een 34-jarige man uit Steenwijk in februari 2010 blijft vastzitten. In de coldcasezaak werden op verschillende momenten lichaamsdelen van het slachtoffer in de Kop van Overijssel teruggevonden. De rechtbank in Zwolle wil dat de 43-jarige Matthias M. uit Meppel vast blijft zitten tot in ieder geval de volgende zitting in juli, zo bepaalde ze donderdag.

Het slachtoffer verdween op 6 februari 2010 spoorloos. In juni dat jaar werden zijn benen en zijn armen zonder handen in een stoelhoes in het buitengebied van Steenwijk aangetroffen. Drie jaar later werd zijn romp in een natuurgebied buiten Wanneperveen gevonden.