Verdachte van moord op kapster verplicht naar rechtbank

Soestenaar Bart B., die ervan wordt verdacht zijn 52-jarige vriendin te hebben gedood en haar lichaam in stukken te hebben gesneden, moet verplicht aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Dat besloot de rechtbank in Utrecht donderdag. De zaak komt op 6 en 7 april voor de rechter.

De 57-jarige B. had zijn advocaat laten weten dat hij - ondanks eerdere twijfels - aanwezig wilde zijn. Maar de rechtbank wenst toch zekerheid. B. was de afgelopen inleidende zittingen niet in de rechtbank. Tijdens een eerdere zitting waar hij wel bij was, vertelde hij de rechter dat hij zijn partner Miranda „onder de trap had gevonden. Daarna heb ik verkeerd gehandeld.” Volgens de officier van justitie heeft B. wisselend verklaard over die vermeende valpartij.

Vorig jaar april werd B. aangehouden. Zijn partner was toen al maandenlang vermist. Waarschijnlijk had B. haar eind december 2018 gedood. Delen van het lichaam van de vrouw werden op verschillende plaatsen gevonden, haar romp in een koffer langs het water in Amsterdam en andere delen in de tuin van de woning van B. in Soest. Sommige lichaamsdelen zijn nog altijd niet gevonden.

B. wordt ook verdacht van diefstal van meer dan een ton van zijn voormalige vriendin. Volgens de officier van justitie haalde hij gefaseerd geld van haar rekening waardoor haar familie en vrienden het idee kregen dat ze dat zelf deed. B. had hen verteld dat Miranda met onbekende bestemming was vertrokken. „Hij heeft ze maandenlang in die waan gelaten dat ze nog leefde”, zei de officier van justitie.