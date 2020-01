Verdachte van moord op Amsterdamse restauranthouder blijft vast (2)

N i e u w bericht, meer informatie na 2e alinea

AMSTERDAM (ANP) - De 41-jarige Cherif A., verdacht van moord op de Amsterdamse restauranthouder Goran Savíc en poging tot moord op de Servische crimineel Jovan Durovíc, blijft nog minimaal drie maanden in voorarrest. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam woensdagmiddag na een eerste voorbereidende zitting in de zaak.

Savíc (49) werd op 22 oktober afgelopen jaar doodgeschoten in zijn eigen restaurant, La Picolla Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. Bij het incident raakte Jovan Durovíc zwaargewond. Cherif A. werd kort na de schietpartij aangehouden in de vluchtauto. Daarin vond de politie ook het wapen waarmee was geschoten.

Voor de rechtbank hield A. woensdagmiddag een emotioneel betoog. "Ik ben niet het beest dat dit op zijn geweten heeft." Volgens de freelance technisch ingenieur is "op een verschrikkelijke manier" misbruik van zijn vertrouwen gemaakt. Hij leende zijn auto uit aan klanten "die zeiden eten en drinken" te gaan halen. Toen hij zijn auto terugkreeg, viel hem op dat alles overhoop lag. "Achteraf verwijt ik mezelf dat ik niet meteen naar de politie ben gereden."

Zijn advocaat vroeg de rechtbank haar cliënt op vrije voeten te stellen. Volgens haar is er nauwelijks direct bewijs dat naar A. wijst. Bovendien gaat het in gevangenschap slecht met hem, zei ze. A. heeft nachtmerries, herbelevingen en zelfmoordneigingen. Medegevangenen horen hem ’s nachts schreeuwen dat hij bang is te worden vermoord.

Voor de aanklaagster was vrijlating uit voorarrest een brug te ver. Hoewel het onderzoek nog in volle gang is en ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden, is er veel dat in de richting van A. wijst. Zo komen zijn postuur, loopje en kleding overeen met dat van de schutter. Zijn broek en schoenen zouden zelfs identiek zijn, zo is volgens haar op camerabeelden te zien. Daarnaast zijn DNA-sporen gevonden, benadrukte ze.

Ook de rechtbank vond de verdenkingen op dit moment te zwaar. A. blijft in de cel tot 22 april. Dan gaat zijn zaak verder.