Verdachte van liquidatie in Delft zwijgt

Delftenaar Errol J. (52) die wordt verdacht van de liquidatie van de Delftse crimineel Karel Pronk 7 augustus vorig jaar, heeft tot nu toe niet willen verklaren. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht, zei zijn advocaat dinsdag op de rechtbank in Den Haag, waar de eerste inleidende zitting was in de strafzaak. J. was zelf niet aanwezig. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt bij koffiehuis Het Kalf in Delft.

De verdachte werd in juni in Spanje opgepakt tijdens een routinecontrole op de snelweg. Hij stond op de opsporingslijst vanwege verdenkingen van de moord op Pronk. De politie had al het vermoeden dat J., die volgens de politie lid is van de Hells Angels, vlak na de moord naar het buitenland was vertrokken. Spanje leverde hem over aan Nederland.

Het onderzoek is nog niet helemaal klaar. Zo worden onder meer twee getuigen van de betrokken koffietent nogmaals gehoord. Zijn advocaat wil ook nog banden beluisteren van afgetapte gesprekken.

Pronk stond bekend als onderwereldfiguur. Hij werd twee keer veroordeeld, onder meer vanwege het leiden van een criminele organisatie en het uitlokken van een moord. Hij ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.