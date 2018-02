Verdachte van ‘insulinemoorden’ voor rechter

De 21-jarige verzorgende uit Rotterdam die mogelijk enkele bewoners van verzorgingshuizen heeft omgebracht of wilde ombrengen, komt op 27 februari voor het eerst voor de rechtbank in Rotterdam. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting. De verdachte, Rahiied A., zou senioren in verschillende verzorgingshuizen in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk insuline hebben toegediend terwijl dat niet medisch noodzakelijk was.

Toen hij op 17 november werd aangehouden, waren er drie van dit soort gevallen bekend. Een van de betrokken vrouwen was overleden. Een onjuiste toediening van veel insuline kan dodelijke gevolgen hebben, vooral bij oudere mensen.

Bekend was al dat er sinds de arrestatie van de verdachte twaalf nieuwe meldingen zijn gedaan over dit soort situaties in de instellingen waar de man heeft gewerkt. Zes van deze ouderen zijn overleden en zes niet. Het onderzoek naar alle vijftien zaken is nog in volle gang, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. In totaal zijn vanwege het onderzoek drie lichamen opgegraven.

Tijdens de zitting zal het OM de stand van zaken in het onderzoek bespreken, aldus een woordvoerster. Ook de hechtenis van de verdachte komt aan bod.

A. werd in augustus veroordeeld tot een taakstraf, omdat hij duizenden euro’s had gestolen van een bejaarde vrouw. Hij werd ontslagen bij deze instelling, maar hij kon toch als invaller werken bij andere verzorgingshuizen.