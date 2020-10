Verdachte van inrijden op mensen in Rijsbergen zit vast in België

De 23-jarige man die vorige week werd aangehouden voor het inrijden op een groep mensen voor een café in het Brabantse Rijsbergen zit vast in België. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door Omroep Brabant. De woordvoerder liet weten dat er een overleveringsverzoek voor de verdachte ligt.

De man zou vorige week zaterdag betrokken zijn geweest bij het inrijden op een groep mensen voor een café aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Volgens getuigen was de bestuurder eerder die avond zelf in het café geweest. Rond 05.30 uur zou hij boos zijn weggegaan. Daarna stapte hij in het voertuig en reed hij in op mensen die op de stoep voor de horecazaak stonden.

Meerdere mensen raakten bij het voorval gewond. Een van hen moest ter controle naar het ziekenhuis.