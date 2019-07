Verdachte van in stukken snijden partner zwijgt

Bart B., de man die ervan wordt verdacht zijn 52-jarige vriendin te hebben gedood en haar lichaam in stukken te hebben gesneden, wil „op essentiële vragen” geen antwoord geven. Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Utrecht. „Het is niet uit te leggen aan de nabestaanden dat hij op belangrijke punten zwijgt.”

De 56-jarige B. werd afgelopen april aangehouden. Zijn partner was toen al maandenlang vermist. Waarschijnlijk heeft B. haar eind december gedood. Delen van het lichaam van de vrouw werden dit jaar op verschillende plaatsen gevonden, haar romp in een koffer langs het water in Amsterdam en andere delen in de tuin van de woning van B. in Soest. Er zijn nog altijd lichaamsdelen niet gevonden.

Aanvankelijk legde B. verklaringen af, maar daar is hij mee gestopt. Zijn advocaat liet in het midden of hij nu wel weer met de politie gaat praten. B. wilde wel kwijt dat hij zijn partner „onder de trap had gevonden”. „Daarna heb ik verkeerd gehandeld.”

De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld, dat zal niet eerder dan volgend jaar gebeuren. Het onderzoek is nog niet afgerond, liet de officier van justitie weten. Het ging maandag om een voorbereidende zitting.

B. wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum, voor onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Hij vertelde de rechter daar graag aan mee te willen werken.