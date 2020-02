Verdachte van in brand steken huis wilde eerder woning opblazen

Een man die twee jaar geleden dreigde zijn huis in Velden (Limburg) op te blazen met explosieven, is aangehouden op verdenking van brandstichting in diezelfde woning woensdag. Dat bevestigt de politie. Hulpdiensten rukten in de vroege ochtend uit naar de Jan Verschurensingel omdat er rook uit de woning kwam. Vermoedelijk heeft de man de brand zelf aangestoken.

Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. De verdachte is na een medische behandeling ter plekke naar het politiebureau gebracht. Onduidelijk is hoe ernstig hij gewond raakte.

In augustus 2018 rukte de politie ook al uit naar de woning van de man. De bewoner zei toen explosieven in huis te hebben die hij tot ontploffing zou brengen. Politieonderhandelaars hielden contact met de man. Ook toen werden uit voorzorg enkele woningen ontruimd. Evacués verbleven in een nabijgelegen sporthal totdat de verdachte werd opgepakt.