Verdachte van doodslag bij opname videoclip langer vast

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag het voorarrest verlengd van de 21-jarige verdachte die sinds januari vastzit voor het neerschieten van een 26-jarige fotografiestudent tijdens de opnames van een videoclip in Amsterdam-Zuidoost. Justitie verdenkt de 21-jarige Frank Y. van doodslag op zijn vriend en verboden wapenbezit.

Dit maakte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag bekend na een voorbereidende rechtbankzitting.

Het slachtoffer was in januari met drie vrienden bezig met de opname van een videoclip in een studentenwoning aan de Daalwijk. Daarbij zou het wapen ongewild zijn afgegaan en werd de man geraakt. Hij had een schotwond in zijn rug.

De volgende inleidende zitting staat gepland op 8 juli.