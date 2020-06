Verdachte van brandstichting Beekse Bergen in beeld

De politie heeft een verdachte in beeld van de brandstichting in Safaripark Beekse Bergen op 26 maart waarbij tien dieren om het leven kwamen. Het gaat om een man met psychische problemen die momenteel onder behandeling is bij een psychiatrische instelling, liet de politie dinsdag weten. Hij is nog niet aangehouden en heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

Bij de nachtelijke brand in het attractiepark in Hilvarenbeek vonden acht impala’s en twee koedoes (beide antilopesoorten) de dood. De buitenverblijven van de cheeta’s en de nijlgaus (ook een antilopesoort) brandden uit.

Burgemeester Evert Weys van de gemeente Hilvarenbeek is opgelucht dat de verdachte is opgespoord. „Een triest incident voor de dieren en de Beekse Bergen. Het lijkt te gaan om een eenmalige actie van een verward persoon”, zegt hij.