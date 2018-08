Verdachte van bezit kinderporno aangehouden

Een 28-jarige inwoner van Hilversum is vorige maand aangehouden op verdenking van het bezitten van kinderporno, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Bij een doorzoeking van zijn huis werden op diverse gegevensdragers honderden afbeeldingen gevonden die volgens de politie en het OM zijn aan te merken als kinderpornografisch.

De verdenking ontstond na een melding door Europol. Daarop besloten politie en het OM de woning van de man te doorzoeken.

De man wordt alleen verdacht van het downloaden van kinderporno, niet van de vervaardiging ervan.

De man werd op 10 juli aangehouden, het onderzoek is inmiddels zo goed als afgerond. De verdachte zat vast tot vrijdag 24 augustus, maar inmiddels is zijn voorarrest geschorst. Hij mag de strafzaak nu in vrijheid afwachten. Als het onderzoek is afgerond, neemt de officier van justitie een beslissing over verdere vervolging.