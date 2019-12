Verdachte van aanrandingen Leiden langer vast

De 21-jarige Leidenaar die afgelopen vrijdag is aangehouden op verdenking van aanranding van vrouwen in zijn woonplaats, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag bepaald.

De man wordt ervan verdacht in de nacht van 3 op 4 december in de Doelensteeg een jonge vrouw te hebben bedreigd en aangerand. Ook wordt hij verdacht van een soortgelijk incident op 6 november in de Hekkensteeg. Beide verdenkingen zijn volgens de rechter-commissaris ernstig genoeg om het voorarrest te verlengen.

De politie onderzoekt nog of de man bij andere zedenincidenten is betrokken. De gebeurtenissen zorgden voor onrust bij veel vrouwen in de stad.