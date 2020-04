Verdachte uit Heerlen aangehouden in zaak Bredase brandmoord

De politie heeft woensdag een 27-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een moord in Breda. Daarbij kwam de 49-jarige Ger van Zundert om het leven. Hij werd op 9 april vorig jaar met benzine overgoten en in brand gestoken. De garagist overleed een dag later.

Een 51-jarige Bredanaar meldde zich de volgende dag op het politiebureau. Deze hoofdverdachte Janie H. zit vanaf die tijd vast. Hij zou een zakelijk conflict hebben gehad met Van Zundert.

De man uit Heerlen is aangehouden met behulp van tips na een uitzending van Opsporing Verzocht. Daarin werd de hulp van het publiek gevraagd bij het opsporen van twee mannen die, naast de hoofdverdachte, betrokken zouden zijn bij de moord. Ze zouden zich hebben voorgedaan als klant en Van Zundert hebben vastgebonden.

De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.