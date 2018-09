Verdachte trustfraude: aanklacht stuitend

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). „Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat over structuren die Nederland jarenlang faciliteerde.”

De FIOD en het OM verdenken hem ervan samen met zijn rechterhand Edward P. (54) uit Beverwijk jarenlang een ‘valsefacturenfabriek’ te hebben gerund, die via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai 123 miljoen euro van klanten uit de Europese Unie zou hebben weggesluisd naar belastingparadijzen over de hele wereld.

De twee, aangeklaagd voor het leiding geven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen, ontkennen. „Onzin”, noemde De R. de beschuldigingen maandag.

Zijn medeverdachte P. is „geschrokken van het beeld dat de FIOD heeft geschetst. We hebben geen belastingfraude gefaciliteerd.” Volgens hem was de werkwijze van het kantoor „gangbare praktijk. We voerden uit, net als andere trustkantoren”.

Volgens De R. is niets tegen de regels in gebeurd. In zijn ogen heeft acht jaar spitwerk „niets opgeleverd, omdat er niets is”. Hij zegt dat het onderzoek inmiddels „om trivialiteiten” draait.

De R. kwam in 2010 in de schijnwerpers van justitie te staan, nadat zijn vroegere zakenpartner Sam van Doorn aangifte tegen hem had gedaan. Van Doorn, gebrouilleerd met De R., waarschuwde ook ING Bank voor dubieuze praktijken bij het kantoor. Later deed hij aangifte tegen de bank, omdat die niet ingreep. Deze maand werd bekend dat hij naar het gerechtshof stapt om alsnog vervolging van ING af te dwingen, nadat justitie in een witwasonderzoek voor 775 miljoen euro met de bank schikte.

Voor het proces zijn acht dagen uitgetrokken. Donderdag worden de strafeisen bekend.