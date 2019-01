Verdachte terrorisme voorlopig vast

Een 24-jarige man die maandag in Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme blijft op last van de rechter-commissaris de komende veertien dagen in de cel.

De precieze aard van de verdenking is tot dusver niet nader gespecificeerd. De politie doorzocht ook de woning van de verdachte in Rotterdam en heeft beslag gelegd op diverse gegevensdragers. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen, aldus het Openbaar Ministerie eerder. Meer aanhoudingen worden in het kader van deze zaak niet verwacht.

Het onderzoek naar deze verdachte staat los van de aanhoudingen afgelopen weekend van een aantal terrorismeverdachten in Rotterdam en Duitsland. De verdachten in Rotterdam worden donderdag voorgeleid. Het OM heeft de overlevering van de in Duitsland aangehouden verdachte gevraagd.