Verdachte terreurorganisatie in cel aangehouden

Een 50-jarige man uit Vlaardingen is eerder deze week in zijn cel in de Rotterdamse gevangenis De Schie aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat de man de komende twee weken in voorarrest blijft.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij tussen 2011 en 2018 meerdere keren in Libië is geweest en daar betrokken was bij een terroristische groepering. Als hij in Nederland was, onderhield hij contacten met leden van een of meerdere organisaties, vermoedt het OM. Er zijn geen aanwijzingen dat hij in die periode een gevaar voor de Nederlandse veiligheidssituatie heeft gevormd.

De man zat in De Schie vast voor een andere zaak.