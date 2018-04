Verdachte terrasmoord Rotterdam blijft vast

De 25-jarige verdachte die vrijdag in Amsterdam is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Ergin Başakçi (42) blijft nog zeker veertien dagen in hechtenis. Dat bepaalde de rechter-commissaris maandag. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Rotterdam zei dat de man in beperking zit en alleen met zijn advocaat mag praten. Over de rol van de verdachte bij de schietpartij kon zij niets zeggen omdat het onderzoek nog in volle gang is.

Başakçi werd vorig jaar augustus doodgeschoten op een terras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. Eerder deze maand werd al een eveneens 25-jarige man aangehouden in Amsterdam in verband met deze liquidatie. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Justitie loofde onlangs een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak.