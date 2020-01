Verdachte ‘tattookillers’ nu niet vastgezet, één is voortvluchtig

Twee ‘tattookillers’ die worden verdacht van de liquidatie van Onno Kuut - en tegen wie levenslang is geëist - worden nu niet vastgezet. De rechtbank in Rotterdam heeft een verzoek van het Openbaar Ministerie daartoe donderdag afgewezen. Ze wacht tot de uitspraak, die op 6 februari is gepland. Het OM heeft tegen in totaal vier verdachten levenslang geëist. De vier zaten in 2012 heel kort in voorlopige hechtenis in verband met deze zaak.

De derde verdachte - Cor P. (36), is er deze week vandoor gegaan nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Hij was vrijgelaten na het uitzitten van het grootste deel van een straf voor een ander misdrijf. Hij is spoorloos en wordt gezocht. De vierde verdachte - Evert S. (39) zat nog vast. Hij was donderdag op zitting verschenen. Ook de twee anderen waren op de zitting, van wie Brian P. (32) pas in de middag.

Vorig voorjaar had het OM levenslang geëist. De vier zouden Onno Kuut (30) in 2009 hebben gemarteld en met een mes hebben omgebracht. Daarna zouden ze zijn lichaam in de duinen van Hoek van Holland hebben begraven. Kuut behoorde ook tot de ‘tattookillers’.

In mei zou de rechtbank uitspraak doen maar dat werd opgeschort, omdat vijf getuigen nader werden verhoord.