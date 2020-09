Verdachte Surinamerivier-moord wraakt hof

Sharied S., die verdacht wordt van het vermoorden van zijn vriendin in Suriname, heeft het gerechtshof in Leeuwarden gewraakt. Hij vindt twee van de drie rechters bevooroordeeld.

Aradhana Nazir (29) viel in de nacht van 26 juni 2015 in beschonken toestand in Paramaribo in de Surinamerivier. Ze was met haar vriend S. op vakantie. Haar lichaam werd drie dagen later gevonden. Volgens S. was het een ongeluk. Het Openbaar Ministerie denkt dat S. haar duwde. Hij zou een financieel motief hebben gehad. Een maand voor de trip was er een overlijdensrisicoverzekering van drie ton afgesloten door Nazir, met S. als begunstigde.

De rechtbank veroordeelde S. tot een celstraf van twintig jaar. De 39-jarige Amsterdammer stelde hoger beroep in. Het hof had drie dagen voor de zaak uitgetrokken en begon dinsdag met het bevragen van S. De rechters vroegen zich hardop af waarom de man een zakelijke toon aansloeg in een telefoongesprek met de alarmcentrale in de bewuste nacht. Ook vonden zij het opmerkelijk dat S. in 2015 een relatie had met een andere vrouw, met wie hij samenwoonplannen had.

Volgens S. zijn de rechters niet objectief. Ook zouden ze zijn dossier niet goed kennen. „Ik vind het niet erg dat mij het vuur aan de schenen wordt gelegd, graag zelfs, maar ik wil niet twintig jaar onschuldig vastzitten.” Het is niet bekend wanneer de wrakingskamer bijeenkomt. S. wordt ook verdacht van het oplichten van een verzekeringsmaatschappij, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.