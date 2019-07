Verdachte steekpartij was bekende slachtoffer

De 52-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij woensdag in Kerkrade was een bekende van het slachtoffer, een 42-jarige vrouw uit het Limburgse stadje. Dat maakte de politie donderdag bekend.

De verdachte heeft na zijn daad ook zichzelf verwondingen toegebracht. Hij stak of sneed zichzelf met een mes, zei een woordvoerder van de politie. Hij is na zijn aanhouding door een arrestatieteam in Heerlen per ambulance voor behandeling van zijn steek- en snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. Daarna is hij naar het politiebureau vervoerd, aldus de woordvoerder. Hij wordt daar verhoord.

Veel mensen waren getuige van de steekpartij. De politie roept deze mensen op contact op te nemen.

De politie is bezig met een buurtonderzoek.